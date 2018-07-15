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GÜNCELLEME - Antalya'da tarihi binada başlayan yangın evlere sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Muratpaşa ilçesinde kullanılmayan tarihi ahşap binada başlayan ve 3 eve daha sıçrayan yangın söndürüldü - Yanan evlerin çökme anı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi - Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay: - "İnsanları apar topar çıkardık. İnsanlar ağlıyordu" DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da tarihi bir ahşap binada başlayan ve yakınlardaki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi 1316 Sokak'taki kullanılmayan tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki evlere sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekipler, 4 evde etkili olan yangını yaklaşık iki saatlik çabanın ardından söndürdü.

Evlerinin balkon ve çatılarına çıkan vatandaşlar da hortumlarla alevlere su sıkarak, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler ayrıca alevlerin yaklaşık 10 metre ilerideki otele de sıçramaması için de çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı içerisindeki tatilcilerin ve personelin tahliye edildiği otelin duvarlarına su sıktı.

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- "İnsanları apar topar çıkardık"

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin vatandaşların haber vermesiyle hemen olay yerine geldiğini belirtti.

Yangının aniden büyüdüğünü anlatan Ay, "Alevler rüzgarın da etkisiyle arkalara sıçradı. İnsanları apar topar çıkardık. İnsanlar ağlıyordu. Bazılarının evleri yandı. Mahalledeki otellerimiz de zarar gördü, bütün müşterileri gitti. İtfaiye zamanında işlem yapıp, söndürdü. Ancak bunun önlemi daha önceden alınması gerekiyordu." diye konuştu.

Yandıktan sonra çöken binalardan düşen tahta parçaları ile otomobili zarar gören Gökmen Karahan, "Burada ailemle birlikte denize giriyordum. Arkadaşlar herhalde plaka üzerinden bana ulaştılar. 20-30 bin lira zararımız var." dedi.

Öte yandan, yangının ilk başladığı binanın yıkılma anı ve vatandaşların yaşadığı panik , mahalle sakinleri tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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Antalya tarihi bina yangın

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