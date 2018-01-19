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GÜNCELLEME Antalya'daki okul kaydı için rüşvetle ikamet değişikliği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Rüşvet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen aralarında muhtar ve nüfus memurlarının da bulunduğu 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı MAHKEME SONUCU EKLENDİ

Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla Muratpaşa ilçesinde görevli 2'si muhtar, 3'ü nüfus memuru 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakıldı, 6'sı tutuklandı, biri de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrolle salıverildi.

Dün gözaltına alınan 2 muhtar ile 3 nüfus memurunun aralarında olduğu 9 şüphelinin, öğrencilerin istedikleri okula kaydedilebilmeleri için adreslerinde değişiklik yaptıkları, başka kişiler adına çipli kimlik kartı düzenledikleri, noterden sahte kimlik kartlarıyla kendileri veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekalet vererek gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladıkları, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklular adına da sahte evrak düzenledikleri öne sürülmüştü.

(AA)

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