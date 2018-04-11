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GÜNCELLEME - Antalya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Kemer ilçesinde Giorkhelidze'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, mafya lideri olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arslanbucak Mahallesi 2888 Sokak'ta Giorkhelidze'nin (60) öldürülmesi ve oğlu Giga Giorkhelidze'nin (27) yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu R.A. (54), D.G. (55), G.P. (27), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J. (41) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemer ilçesinde 8 Nisan'da meydana gelen olayda, Gaioz Giorkhelidze ve oğlu Giga Giorkhelidze evlerine giderken yanlarına yanaşan araçtan inen iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Gaioz Giorkhelidze olay yerinde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı. Gaioz Giorkhelidze'nin, Rusya'da "Gia Kutaisskiy" diye tanınan mafya lideri olduğu öne sürülmüş ve olayla ilgili Gürcistan uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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"Gia Kutaisskiy" Antalya Gaioz Giorkhelidze Kemer silahlı saldırı

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