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GÜNCELLEME - Antalya'daki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında polis memuru, mübaşir ve bir memurun bulunduğu 13 zanlıdan 12'si çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

"Emlakçı" adı altında haksız kazanç sağladıkları öne sürülen gruba yönelik 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tehdit edilen bazı kişilerin gayrimenkul satışında tapu ve paralarının verilmediği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma Organize suç örgütü

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