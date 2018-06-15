GÜNCELLEME - Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı

Rosemeire Maria de Souza, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlikte Kleopatra Havuzu'na girdiği anne ve teyzesinin boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Jandira Maria de Souza'nın hastaneye getirildiğinde solunumunun durduğu ve müdahaleyle hayata döndürüldüğü, iki kardeşin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira Maria De Souza (65) ve kardeşi Valdete Jesus Rocha (61), Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdi.

- "Turistleri cankurtaran anında sudan çıkardı"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pamukkale'ye tatil amaçlı gelen Brezilyalı turist ailenin bugün sabah saat 09.23'te antik havuza girdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 turist olay yerinde bulunan cankurtaran tarafından anında sudan çıkartıldı. Sağlık görevlisi hemşire tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Olay yerine gelen ambulans tarafından ilk olarak sağlık durumu acil olan Jandira Maria De Souza ilimizdeki özel bir hastaneye götürülmüştür. Sağlık durumu iyi olan Valdete Jesus Rocha ise bölgeye gelen diğer ambulansla yine aynı hastaneye sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren turistlerden Valdete Jesus Rocha'nın sağlık durumu iyi olup önlem amaçlı hastanede gözlem altında tutulmaktadır. Jandira Maria De Souza ise yoğun bakımda olup hayati tehlikesi devam etmektedir."

MS 692 yılında meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle oluşan antik havuz, Pamukkale'de travertenlerin ardından en çok ilgi gören tarihi zenginlikler arasında yer alıyor.

