GÜNCELLEME - Aranan FETÖ şüphelisi saklandığı villada yakalandı

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandığı villada yakalanan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen S.G'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi.

S.G'nin Ovacık Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan zanlının, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmesinden dolayı ilgili süreç için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.