GÜNCELLEME - Arıza tramvay seferlerini aksattı

İSTANBUL (AA) - T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla aksadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerin Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, teknik ekiplerin arızaya müdahale ettiği vurgulandı.

Bu arada, ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T1 Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu Bölgesinde yaşanan tramvay arızası nedeniyle seferlerimiz Sultanahmet - Bağcılar, Eminönü - Kabataş olarak yeniden düzenlenmiştir. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

