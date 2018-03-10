GÜNCELLEME - Artvin'de baraj gölünde tekne battı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, baraj gölünde teknenin batması sonucu 1 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Ekrem Aydın (40) ve Muhammet Ay'ın, Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'ne açıldığı tekne bir süre sonra battı.
Aydın yüzerek baraj gölü kenarındaki kayalıklara çıkmayı başarırken, Ay ise suda kayboldu.
Hopa Deniz Polisi, Kıyı Arama ve Kurtarma ile jandarma ve AFAD ekiplerince baraj gölünde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekrem Aydın, 112 acil servis ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmaları esnasında kapalı tutulan Borçka ve Muratlı barajlarının kapakları, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yeniden açıldı.
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