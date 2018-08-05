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GÜNCELLEME - Astsubay tarlada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Yıllık izne ayrılan astsubay, tarlada çalışırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti ÖLÜM NEDENİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde yıllık izinde olan astsubay, tarlada çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolpan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayaklarında yanıklar olduğu tespit edilen Çolpan'ın yapılan otopside yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da hava astsubay olarak görev yapan evli ve bir çocuk babası Çolpan'ın izne geldiği Denizli'de kayınpederinin tarlasında yonca hasadı yaptığı öğrenildi.

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