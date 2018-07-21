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GÜNCELLEME - Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "evinin kapı kilidinin değiştirildiği için" saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi ZANLININ EMNİYETTEKİ İFADESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde kayınpederinin evinde 2 kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ile 2 komşusunu pompalı tüfekle öldürüp eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan M.D'nin (56) İsabeyli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler zanlıyı olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfekle gözaltına aldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının buradaki işlemleri sürüyor.

M.D'nin, emniyette verdiği ifadesinde, saldırı nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Ben de hiç düşünmeden eve gittim bu saldırıyı yaptım." şeklide ifade verdiği belirtildi.

Tedavileri devam eden zanlının kızı, eşi ve diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Bu arada, saldırıda ölen Filiz ve Mehmet Kahya çiftinin 9 yaşındaki çocuklarının da olay anında evde olduğu ve şoka girdiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologların çocukla ilgilendiği bildirildi.

- Olay

M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.

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Aydın kapı kilidi Nazilli pompalı tüfek

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