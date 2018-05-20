GÜNCELLEME - Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Karıncalı Dağı Kurudere mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında, alevler kısa sürede zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, 23 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 1 uçak, 8 pikap, 16 teknik personel, 10 muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli müdahale etti.
Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin yangınla ilgili 1 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.
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