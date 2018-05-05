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GÜNCELLEME - Aydın'da otelin iskelesi çöktü: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Didim'de 5 yıldızlı bir otelin denize uzanan beton iskelesinin çökmesi sonucu yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor - İlçe Belediye Başkanı Atabay: - "Daha önce orayı mühürlemiş kullanıma kapamıştık fakat tekrar kullanıma açılmış" AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.

Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iskeleyi 2006 yılından itibaren birkaç kez mühürlediklerini ifade ederek, "Daha önce orayı mühürlemiş kullanıma kapamıştık fakat tekrar kullanıma açılmış. Neticede kaçak bir yapı. Yıkımı için de ihaleye çıkmıştık. Tabii ihale gerçekleşmediği için bu şekilde kalmıştı." diye konuştu.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de beton iskelenin eski bir yapı olduğunu belirterek, "Adli soruşturmanın yanında biz de idari soruşturma başlattık. Liman başkanlığı, emniyet ve belediyeyle bir komisyon oluşturduk. Yapının hangi tarihte ne zaman inşa edildiği konusunu araştıracağız." dedi.

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralıAydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı
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