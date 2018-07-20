HABER

GÜNCELLEME- Aydın'da pompalı tüfekle saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 23:38 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde bir kişinin boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle eşi ve ailesine ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde M.D, daha önce vefat eden kayınpederinin evine gitti. Burada eşi Tülin Duran ve çocuğu da bulunan M.D, evdekilerinin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olayda, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç öldü, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunulduğu öğrenildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını, karı koca arasında sorun olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerden Aysel Ünal, "Ben bu aileyi tanıyorum. Ne vurulan ne de vuranın kötülüğünü gördük. Pompalı seslerini duyar duymaz koştuk. Eşiyle aralarında sorun var diye duyduk. Eşiyle aralarında sorun olsa bile böyle canilik olmaz." dedi.

M.D'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
İstanbul'da İstanbul'da "Kurt Kapanı 20" denetimi
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile ölü pompalı tüfek yaralı

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.