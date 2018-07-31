GÜNCELLEME - Aydın'da sağanağın demiryolu ulaşımını aksatması

Alınan bilgiye göre, TCDD yol bakım ve onarım ekipleri, Sarayköy ve Buharkent arasında kalan Kızıldere mevkisinde sağanak nedeniyle zarar gören tren raylarını onardı.

Telefonla tren seferlerinin durdurulmasını istediğini anlatan Sarıoğlu, "Başkanımızı hemen arayarak durumu anlattım. Tren seferleri tam zamanında durduruldu. Aksi halde tren yolundaki rayların altı tamamen boşalmıştı. Bir facia olabilirdi. Bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması bizi mutlu etti. Buna da şükür." dedi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve diğer ilgililerle onarım gören rayların ve zarar gören tarım arazilerini yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Erol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından sel felaketinin meydana geldiğini anlattı.

Meydana gelen zararda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Erol, "Can kaybı yok. Arazilerde sorun var. İncir üretiminin en yoğun olduğu bölgeler burası. O yüzden tarımsal üretimde zarar var. Ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Bir vatandaşımız beni aradı. Rayların altında çökme olduğunu ifade etti. Hemen durumu demiryolları ekibine bildirdik. Ama makinistin olayı fark etmesi ve gece o saatte rayların altını görme gibi bir durum yok." diye konuştu.

- Selden etkilenen bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı

Dün şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden zarar gören tarım arazilerinde zarar tespit çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde Kızıldere Mahallesi'ne gelen AFAD, DSİ, kaymakamlık, belediye ve ziraat odası ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Çiftçilerin zararının yapılacak çalışmanın ardından belirleneceği belirtildi.

