GÜNCELLEME - Aydın'da sağanağın demiryolu ulaşımını aksatması

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle dün durdurulan Denizli-İzmir tren seferleri, sabah 06.00'da tekrar başladı.
Alınan bilgiye göre, TCDD yol bakım ve onarım ekipleri, Sarayköy ve Buharkent arasında kalan Kızıldere mevkisinde sağanak nedeniyle zarar gören tren raylarını onardı.
Raylarda balast yapan ve mıcır takviyesinde bulunan ekipler, yol tamiratını tamamladı.
Ekiplerin, çalışmalarını 04.00'te tamamlamasının ardından seferler 06.00 itibarıyla yeniden başladı.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ise selin meydana geldiği bölgede zarar tespit çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.
Buharkent ilçesindeki dün yaşanan sağanak nedeniyle Kızıldere mevkisindeki raylar zarar görmüş, 10 metre uzunluğunda yaklaşık 70 santimetre civarında bir boşluk meydana gelmiş, bunun üzerine seferler durdurulmuştu.
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- Rayların zarar gördüğünü ihbar edip tehlikeyi önledi
Raylarla ilgili sıkıntıyı haber veren Emin Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle rayların altındaki malzemenin boşaldığını görüp belediye başkanına haber verdiğini söyledi.
Telefonla tren seferlerinin durdurulmasını istediğini anlatan Sarıoğlu, "Başkanımızı hemen arayarak durumu anlattım. Tren seferleri tam zamanında durduruldu. Aksi halde tren yolundaki rayların altı tamamen boşalmıştı. Bir facia olabilirdi. Bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması bizi mutlu etti. Buna da şükür." dedi.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve diğer ilgililerle onarım gören rayların ve zarar gören tarım arazilerini yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Erol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından sel felaketinin meydana geldiğini anlattı.
Meydana gelen zararda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Erol, "Can kaybı yok. Arazilerde sorun var. İncir üretiminin en yoğun olduğu bölgeler burası. O yüzden tarımsal üretimde zarar var. Ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Bir vatandaşımız beni aradı. Rayların altında çökme olduğunu ifade etti. Hemen durumu demiryolları ekibine bildirdik. Ama makinistin olayı fark etmesi ve gece o saatte rayların altını görme gibi bir durum yok." diye konuştu.
- Selden etkilenen bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı
Dün şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden zarar gören tarım arazilerinde zarar tespit çalışması başlatıldı.
Sabah saatlerinde Kızıldere Mahallesi'ne gelen AFAD, DSİ, kaymakamlık, belediye ve ziraat odası ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.
Çiftçilerin zararının yapılacak çalışmanın ardından belirleneceği belirtildi.
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