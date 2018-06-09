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GÜNCELLEME - Ayvalık'ta balıkçı teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Fırtına sebebiyle batan teknede kaybolan balıkçılardan, cesedi İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde bulunan Hayri Kar'ın cenazesi defnedildi - Batan tekne, özel bir teknikle denizden çıkarıldı ve yat çekek yerine götürüldü TEKNENİN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan ve cesedi 10 gün sonra İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan balıkçılardan Hayri Kar'ın cenazesi, toprağa verildi.

Hayri Kar için Ayvalık'taki Çınarlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Kar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kayıp 4 balıkçıdan Kerem İncedayı ile Volkan Çanakçı'nın cesetleri daha önce bulunmuştu. Şimdiye kadar ulaşılamayan Mustafa Fırat Göral'ın cesedini arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, arama kurtarma ekipleri, özel bir teknik ile batan tekneyi denizden çıkarttı. Çalışmalara Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de destek verdi.

Tekne, ilçedeki yat çekek yerine götürüldü.

- Olay

Ayvalık'tan 27 Mayıs'ta gece 5 balıkçıyla açılan "Belinay" isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora olmuştu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca kurtarılırken, 4 balıkçı kaybolmuştu.

Kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı'nın cesedi, üç mil açıkta, batan teknenin 50 metre yakınlarında ve 28 metre derinlikte, Volkan Çanakçı'nın cesedi de batan teknenin 250 metre yakınlarında ve yaklaşık 30 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

6 Haziran'da İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisindeki kayalıklarda bulunan ve uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınmaz halde olan cesedin Hayri Kar'a ait olduğu olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık tekne

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