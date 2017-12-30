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GÜNCELLEME Baba ile bebeği, eve dolan betonun altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:09 | Son Güncelleme 46 dakika önce

- Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında dökülen betonun bitişikteki binanın duvarını yıkarak eve girmesi sonucu baba ile altı aylık bebeği yaralandı HASTANE SÜRECİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında dökülen betonun bitişikteki binanın duvarını yıkarak eve girmesi sonucu baba ile altı aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi, Hacı Hüseyin Sokak'ta inşaat halindeki binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada, bitişikteki binanın duvarı yıkıldı ve buradaki evin salonuna beton doldu.

Evde bulunan Ali Şevket Güner (46) ile altı aylık bebeği Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkarılan baba ile bebek, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında anne ile diğer çocuğun başka bir odada bulunduğu öğrenildi.

Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama almak için millete zarar veriyor, lanet olsun. Bebekle beraber babası yaralı ve hastanedeler şu anda." ifadelerini kullandı.

- Baba taburcu edildi

Baba Ali Şevket Güner, tedavinin ardından taburcu edilirken, 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi Güner, göz hastanesine sevk edildi.

Baba Güner, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kolundan ve başından yaralandığını söyledi.

Evde oturdukları sırada önce ses gelen duvarın birden çatladığını anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Çatlamasıyla beraber duvar üzerimize yıkıldı. Altında kaldık. Çocuk betonun altında kaldı. Atladım müdahale ettim. Yandan komşular yardıma geldi. Çıkardılar bizi. Şu an göz hastanesine götürüyoruz. Şu an bir şey yok diyorlar ama çoğu yeri ezik çizik."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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