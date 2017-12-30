GÜNCELLEME Baba ile bebeği, eve dolan betonun altında kaldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında dökülen betonun bitişikteki binanın duvarını yıkarak eve girmesi sonucu baba ile altı aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi, Hacı Hüseyin Sokak'ta inşaat halindeki binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada, bitişikteki binanın duvarı yıkıldı ve buradaki evin salonuna beton doldu.

Evde bulunan Ali Şevket Güner (46) ile altı aylık bebeği Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkarılan baba ile bebek, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında anne ile diğer çocuğun başka bir odada bulunduğu öğrenildi.

Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama almak için millete zarar veriyor, lanet olsun. Bebekle beraber babası yaralı ve hastanedeler şu anda." ifadelerini kullandı.