GÜNCELLEME - Babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde babasını, eşini ve iki çocuğunu silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamza S. (43), eşi Havva S. (38), kızı Rümeysa S. (18) ve oğlu Süleyman S. (15) ile Mudanya ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'ndeki babası Hasan S'nin (72) evine gitti.
Hamza S, ailesiyle iftar yaptıktan sonra yanındaki tabancayla evde rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Hasan S, Havva S, Rümeysa S. ve Süleyman S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerine teslim olan katil zanlısı Hamza S. ise gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Zanlı Hamza S, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Hamza S, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna da "Namusum için" cevabını verdi.
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