GÜNCELLEME - Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları belirtilen Murat ve Mesut Gelenen'in işlettiği Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki otoparka, Mikail A. ve Mahmut A. tarafından araçtan ateş açıldı.
Gelenen kardeşlerin de silahla karşılık verdiği öğrenildi.
Olayda, Murat ve Mesut Gelenen ile Mikail A. ve Mahmut A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Gelenen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedavi altına alınan diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
- Halk otobüsündeki panik kameraya yansıdı
Bu arada olay sırasında yoldan geçen bir halk otobüsü ile park halindeki otomobile kurşun isabet etti.
Halk otobüsündeki vatandaşların yaşadığı panik ise kameralara yansıdı.
Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı olduğu görüldü.
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