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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Örgüt mensubu mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13 kent ile KKTC'de, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt mensubu mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ FETÖ/PDY

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