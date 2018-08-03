GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, Şanlıurfa, Tunceli, Bursa, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullara giriş için hazırladığı iddia edilen 8 şüpheli ile bir astsubay yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

