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GÜNCELLEME - Bandırma'da limanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Limanda çıkan ve itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, konteyner depolama sahasında hasara neden oldu - Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy: - "Çalışanlara zarar gelmemesi, can kaybı olmaması sevindirici" LİMAN GENEL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çelebi Bandırma Limanı'nın konteyner depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini fark eden liman görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Konteyner depolama sahasında hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

- "Vincimiz hasar gördü"

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, gazetecilere, yangınının sabaha karşı 01.30 sıralarında 100 ton kaldırma kapasiteli vincin makine odasında çıktığını söyledi.

Konteyner yükleme-boşaltma çalışması sırasında meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Konteyner yükleme boşaltma vincinde yangının önce dumanlar çıkarak başladığını gördük. Limanda mevcut römorkör ve itfaiyemiz, Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinin de katkısıyla yangına kısa sürede müdahale etti. Vincimiz hasar gördü. Eksperlerin vereceği raporun ardından kesin zarar meydana çıkacak. Vinç üzerinde çalışanlara zarar gelmemesi, can kaybı olmaması sevindirici."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Çelebi yangın

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