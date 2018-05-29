GÜNCELLEME - Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalarda 16 kişi öldü.
Yerel medyada yer alan haberde, 9 bölgede yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi öldü.
Operasyonlarda 7 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirdi.
Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ülke genelinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 86'yı geçtiğini bildirdi.
İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.
Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirmişti.
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