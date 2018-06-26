GÜNCELLEME - Bartın'da AK Parti'den geçersiz oylara itiraz

Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine, geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile AK Parti ilçe başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 5 bin 700 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.
Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Amasra ve Kurucaşile İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.
Bartın'da, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum