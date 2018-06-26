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GÜNCELLEME - Bartın'da AK Parti'den geçersiz oylara itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:49 | Son Güncelleme

AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak İLÇE SEÇİM KURULLARININ KARARI EKLENDİ

Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine, geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile AK Parti ilçe başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 5 bin 700 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Amasra ve Kurucaşile İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.

Bartın'da, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

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