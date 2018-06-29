GÜNCELLEME - Bartın'da cinayet: 1 ölü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dayısını, av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (38) henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozcağız beldesinde sahibi olduğu lokantada çalışan dayısı Zekeriya Özsoy'u (45) av tüfeğiyle vurdu.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özsoy'un cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dayısını vurduğu öne sürülen ve olayın ardından kaçan Muhammet K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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