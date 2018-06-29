HABER

GÜNCELLEME - Bartın'da cinayet: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kozcağız beldesinde dayısını, av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dayısını, av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (38) henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozcağız beldesinde sahibi olduğu lokantada çalışan dayısı Zekeriya Özsoy'u (45) av tüfeğiyle vurdu.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özsoy'un cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dayısını vurduğu öne sürülen ve olayın ardından kaçan Muhammet K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNCELLEME - Bartın'da cinayet: 1 ölü

- Kozcağız beldesinde dayısını, av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

1 / 2

Bartın’da cinayet: 1 ölü

Bartın’da cinayet: 1 ölü
2 / 2

Bartın’da cinayet: 1 ölü

Bartın’da cinayet: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın cinayet tutuklama zanlı

En Çok Okunan Haberler

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.