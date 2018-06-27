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GÜNCELLEME - Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Bartın'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların itiraz edilmesi üzerine yeniden sayımına, AK Parti'nin itirazını geri çekmesi nedeniyle son verildi OYLARIN SAYIMINA SON VERİLMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

Bartın'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların itiraz edilmesi üzerine yeniden sayımına, AK Parti'nin itirazını geri çekmesi nedeniyle son verildi.

Merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de AK Parti ilçe başkanlıkları, milletvekili seçimlerinde geçersiz kabul edilen 5 bin 700 oyun yeniden gözden geçirilmesi için dün itirazda bulundu. İtirazların kabulü üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.

AK Parti ilçe başkanlıkları, 26 sandıkta sayılan geçersiz oyların parti lehine bir değişikliğe sebep olmaması üzerine seçim kurullarındaki parti temsilcileriyle istişare yaptı.

Yapılan istişare sonucu AK Parti ilçe başkanlıkları, seçim kurullarına yaptığı itirazı geri çekme kararı aldı.

Merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı da partinin itirazdan vazgeçme kararı talebini onayladı.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bartın'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

GÜNCELLEME - Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

- Bartın'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların itiraz edilmesi üzerine yeniden sayımına, AK Parti'nin itirazını geri çekmesi nedeniyle son verildi OYLARIN SAYIMINA SON VERİLMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
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