GÜNCELLEME - Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Bartın'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların itiraz edilmesi üzerine yeniden sayımına, AK Parti'nin itirazını geri çekmesi nedeniyle son verildi.

Merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de AK Parti ilçe başkanlıkları, milletvekili seçimlerinde geçersiz kabul edilen 5 bin 700 oyun yeniden gözden geçirilmesi için dün itirazda bulundu. İtirazların kabulü üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.

AK Parti ilçe başkanlıkları, 26 sandıkta sayılan geçersiz oyların parti lehine bir değişikliğe sebep olmaması üzerine seçim kurullarındaki parti temsilcileriyle istişare yaptı.

Yapılan istişare sonucu AK Parti ilçe başkanlıkları, seçim kurullarına yaptığı itirazı geri çekme kararı aldı.

Merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı da partinin itirazdan vazgeçme kararı talebini onayladı.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bartın'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.