GÜNCELLEME - Bartın'da kayıp kişi ölü bulundu

Bartın'da 7 gündür kayıp olan ve bir apartmanın bodrum katında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmada şoför olarak çalışan ve geçen hafta cuma günü işe gitmek için Çaydüzü Mahallesi’ndeki evinden çıkan Murat Gülbal'dan (35) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Polis ve ailesinin arama çalışmaları sürerken dün gece saatlerinde Demirciler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın bodrum katına eşya bırakmak için inen ev sahipleri, erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Gülbal'a ait olduğu belirlendi.

Vücudunda darp izleri bulunduğu bildirilen Gülbal'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmaları kapsamında çevredeki güvenlik kameralarından Güldal'ın, 27 Nisan Cuma günü Demirciler Mahallesi'nde ikamet eden Ş.Ö. isimli kadının evine girdiği tespit edildi.