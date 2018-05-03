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GÜNCELLEME - Bartın'da kayıp kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Bartın'da 7 gündür kayıp olan ve bir apartmanın bodrum katında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı GÖZALTILAR VE DETAYLAR EKLENDİ

Bartın'da 7 gündür kayıp olan ve bir apartmanın bodrum katında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmada şoför olarak çalışan ve geçen hafta cuma günü işe gitmek için Çaydüzü Mahallesi’ndeki evinden çıkan Murat Gülbal'dan (35) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Polis ve ailesinin arama çalışmaları sürerken dün gece saatlerinde Demirciler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın bodrum katına eşya bırakmak için inen ev sahipleri, erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Gülbal'a ait olduğu belirlendi.

Vücudunda darp izleri bulunduğu bildirilen Gülbal'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmaları kapsamında çevredeki güvenlik kameralarından Güldal'ın, 27 Nisan Cuma günü Demirciler Mahallesi'nde ikamet eden Ş.Ö. isimli kadının evine girdiği tespit edildi.

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan kadının, sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı.

Tekrar sorguya alınan Ş.Ö, evine gelen Güldal'ın kalp krizi geçirdiğini, korkudan kimseye haber vermeden evinin girişinde depo olarak kullanılan yerin altına gömdüğünü öne sürdü.

Olayın tek kişiyle gerçekleştirilemeyeceğinden yola çıkan polisin sorguyu genişletmesi üzerine Ş.Ö'nün ifadesi doğrultusunda B.Ö. de Gölbucağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Şüpheliler B.Ö. ile Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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