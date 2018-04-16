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GÜNCELLEME Başbakan Yıldırım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

"(Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi) Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir" - "Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız" - "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum" DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimine ilişkin, "Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz, iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet'teki Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığ Hükümet Sistemi" panelinde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halk oylamasının kabulünün birinci yıl dönümü vesilesiyle, Marmara Üniversitesi'nde TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen panelin açılışına katıldığını belirtti.

Bir gazetecinin "Son dönemde Yunanistanlı yetkililerin bölgede gerginliği arttıran açıklamaları var. Dün akşam da Yunanlı gençler Ege'deki bir adaya Yunan bayrağı dikme girişiminde bulundu. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya, kışkırtmaya yönelik komşu ülke Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bu ihlallerde artışların göze çarptığını ifade eden Yıldırım, "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yine Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz."

Didim açıklarında aidiyeti bilinmeyen bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının, Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda; SAT komandoları ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından kaldırıldığı bildirilirken, Yıldırım, "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Binali Yıldırım Ege Denizi yunan bayrağı

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