GÜNCELLEME Başbakan Yıldırım:

Bir gazetecinin "Son dönemde Yunanistanlı yetkililerin bölgede gerginliği arttıran açıklamaları var. Dün akşam da Yunanlı gençler Ege'deki bir adaya Yunan bayrağı dikme girişiminde bulundu. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya, kışkırtmaya yönelik komşu ülke Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimine ilişkin, "Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz, iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz." dedi.

Son zamanlarda bu ihlallerde artışların göze çarptığını ifade eden Yıldırım, "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yine Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz."

Didim açıklarında aidiyeti bilinmeyen bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının, Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda; SAT komandoları ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından kaldırıldığı bildirilirken, Yıldırım, "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.