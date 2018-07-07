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GÜNCELLEME - Başkentte 3 inşaat işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:52 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki inşaat çalışmasında meydana gelen çökmede, enkaz altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, biri yaralı kurtarıldı ÖLEN 2 İŞÇİ İLE YARALI İŞÇİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binada yapılan asma kat çalışması sırasında çelik üzerine atılan betonun çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokak'ın kesişimindeki binanın giriş katında yapılan asma kat çalışmasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Bir işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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- "Artık inşaat işinde çalışmayacağım"

İşçilerin yakını Tamer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin Nihat Kılıç ile Muzaffer Kılıç, yaralının ise Orhan Kılıç olduğunu söyledi.

Hastanedeki Orhan Kılıç ile görüştüğünü anlatan Demir, "Durumu iyiydi. Bazı tetkikleri yaptırmış, gözlem altında. Herhalde bugün yarın taburcu olur." dedi.

Demir, olayın yaşandığı inşaatın tadilatla okula çevrildiğini ve tadilatın 3-4 gün önce başladığını söyledi.

İşçilerin akrabası Efendi Kılıç ise Muzaffer Kılıç ile 3-4 gün önce görüştüğünü belirterek, "'Artık inşaat işinde çalışmayacağım' demişti. Emekliydi zaten kendisi. Büyük ihtimalle bu inşaatta usta sıkıntısı vardı, o yüzden çalışmaya geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ekipler, olayın yaşandığı inşaatı, giriş ve çıkış yapılmaması için mühürledi.

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