GÜNCELLEME - Başkentte elektrik firmasında yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ankara-Konya karayolunun 22. kilometresinde bir elektrik firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da olay yerine gelerek, ekipler ve firma yetkililerinden bilgi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
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