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GÜNCELLEME - Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Ankara polisi, liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi - Operasyonda aralarında suç örgütüne mensup çok sayıda kişi ile bir astsubay, bir polis ve bir zabıta amirinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı - Suç örgütü lideri ve kardeşlerinin oturduğu binada yapılan aramada gizli bir geçit bulunurken, iş yerindeki mescitte kitaplık arkasındaki zulada ise silahlar ele geçirildi GÖZALTI SAYISINDAKİ ARTIŞ İLE ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT EKLENDİ

Başkentte liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda, 64 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekipleriyle 300 polisin katıldığı operasyonda olası müdahalelere karşı TOMA araçları da hazır tutuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden saat 04.00'de toplu halde hareket eden operasyon birimlerinin ilk hedefi suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen "Hacı" lakaplı Göksel S. ile kardeşleri Gökçe S. ve Sinan S'nin Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yeri oldu.

- Ayakkabılık arkasında gizli geçit bulundu

İlk olarak özel harekat polislerin girdiği binada arama yapan ekipler, çok sayıda daireye girdi.

Bu sırada binanın alt katındaki iş yerinde yapılan aramada bir ayakkabılığın arkasından bina boşluğuna ve otoparka açılan gizli bir geçit tespit edildi.

Gizli geçidin suç örgütü mensuplarınca olası bir polis baskınına karşı kaçmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

- Mescit içindeki zuladan silahlar çıktı

Nitelikli yağma, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticareti ile çok sayıda mekanda kumar oynattıkları ileri sürülen örgüt üyelerinin birçok kişiye zorla çek ve senet imzalattırdığı ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin evinde ve baskın yapılan diğer adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İş yerindeki mescitte ise bir kitaplık polislerin dikkatini çekti.

Polisler, dini kitaplar ile materyallerin bulunduğu kitaplığın arkasında zula olduğunu tespit etti. Özel bir mekanizmayla açılan zulada iki uzun namlulu silah, bir tabanca ile bu silahlara ait mermiler buldu.

İş yerinde bulunan çok sayıda çek ve senete de el koyan polisler, aramalarda 22 tabanca, 9 tüfek, çok sayıda fişek ile kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirdi.

- Kumar oynatılan mekanlara baskın

Suç örgütünün Yenimahalle ve Çankaya'da "tombala" adı altında kumar oynattıkları mekanlara da baskın düzenleyen ekipler, kumarda borçlandırdığı kişilere zorla senet imzalattırdığı ve yüksek faizle kazanç elde ettiklerini belirledi.

Kumar borçlarını ödemeyen kişilerin zorla evlerine, arabalarına ve arsalarına el koydukları tespit edilen örgüt üyelerinin söz konusu mekanların çevresini de silahlı adamlarla koruduğu ortaya çıktı.

- Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı

Polis Ankara genelindeki 64 adrese yaptığı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı, suç örgütü lideri ve kardeşlerini ise bulamadı. Polisler söz konusu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ekipler, suç örgütü üyelerinin kumar oynattıkları bölgelerde baskınları önceden haber veren asker, polis, zabıta ve adli personele rüşvet verdiğini tespit etti.

Bu kapsamda bir jandarma karakolunda görev yapan iki astsubay ile bir polis ve bir zabıta amiri de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtilirken, firari suç örgütü lideri ve kardeşlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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