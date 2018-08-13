GÜNCELLEME- Başkentte pompalı tüfekle saldırı

Başkentte madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen biri ağır 17 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Şüpheli Can B. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Mamak ilçesinde gözaltına alındı.
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