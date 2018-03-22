GÜNCELLEME - Batman'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynakları, etkisiz hale getirilen İran uyruklu teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
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