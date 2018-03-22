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GÜNCELLEME - Batman'da bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:20 | Son Güncelleme

Sason ilçesinde etkisiz hale getirilen İran uyruklu teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğu belirlendi TERÖRİSTE İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ

Batman'ın Sason ilçesinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, etkisiz hale getirilen İran uyruklu teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman İRAN PKK terör

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