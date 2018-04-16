GÜNCELLEME- Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Turan Görnü yönetimindeki 72 BC 663 plakalı kamyonet ile Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan Görnü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan 13 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.