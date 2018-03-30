Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İran plakalı bir otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Bundan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait bir minibüsün de aynı çukura düşmesiyle ikinci kaza meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin tedavileri ise Bayburt Devlet Hastanesinde sürüyor. - Kazada hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlar hayatını kaybetti Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt-Gümüşhane karayolunda, Gümüşhane istikametinden Bayburt'a seyreden bir turizm firmasına ait minibüs ile İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobilin menfeze yuvarlanması sonucu elim kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazada ölenler ve yaralananlar olduğunu belirten Pehlivan, "Ekiplerimiz çalışıyor, savcımız olay yerinde. Emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada gerekli müdahaleleri yapıyor." dedi. Pehlivan, kazada hayatını kaybeden hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını dile getiren Pehlivan, "Kazanın nereden kaynaklandığı, yol çalışması ile ilgili durum, trafik yani olay her boyutuyla dikkatlice incelenecek. Olaya ilişkin tahkikat adli merciler nezdinde de devam edecek." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 8 ölü, 4 yaralı

- Bayburt-Gümüşhane karayolunda önce İran plakalı bir otomobilin, daha sonra ise bir minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Bayburt Valisi Pehlivan: - "Kazanın nereden kaynaklandığı, yol çal

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3 / 6 Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı

4 / 6 Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı

5 / 6 Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı