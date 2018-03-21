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GÜNCELLEME - Bayburt'ta ilkokul öğrencisinin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı ÖĞRETMENİN AÇIĞA ALINMASI EKLENDİ

Bayburt'ta ilkokul öğrencisini darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda 19 Mart Pazartesi günü farklı sınıfta öğrenim gören B.K'yi tokatlayarak darbeden birinci sınıf öğretmeni A.S'nin açığa alındığını söyledi.

Pehlivan, ayrıca öğretmen hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.

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Bayburt darp öğrenci

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