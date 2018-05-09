GÜNCELLEME - Belediye Başkanı Şengül'ün öldürülmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldüren zanlı, tutuklandı.

Şengül'ün dün tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı Serkan T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Serkan T, adliyeye gönderildi.

Serkan T, kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "pişman mısın?" sorusuna "pişmanım" karşılığını verdi.

Niğde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Serkan T, tutuklandı.

Serkan T'nin mahkemede, belediye bünyesinde işe girmek istediğini, bu nedenle Şengül ile aralarında tartışma çıktığını ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle belediye başkanını öldürdüğünü iddia ederek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşilgölcük Belediye Başkanlığı binası önünde Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ivedi olarak tüm soruşturma işlemleri tarafımızca görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından bizzat yapılmış, görevli Belediye Başkanı’na görevinden dolayı kasten ve ruhsatsız silah ile öldürme suçundan şüpheli S.T. olaydan hemen sonra silahı ile birlikte gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüphelinin ifadesi alınmış, akabinde Niğde Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiştir. Niğde Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgu sonucunda şüpheli S.T. hakkında tutuklama kararı verilmiş, adı geçen şüpheli Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir."

Açıklamada, soruşturmanın geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Şengül, dün makamında Serkan T. tarafından tabancayla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Serkan T, olaydan sonra jandarmaya teslim olmuştu.

