GÜNCELLEME-Beşiktaş'ta yolda çökme

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ve Beşiktaş zabıta ekipleri yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri yolun çöken kısmında incelemelerde bulundu. Yolun çökme sebebi henüz belirlenemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kepçe, kamyon ve beton mikseri de olay yerine geldi.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.



