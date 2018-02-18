GÜNCELLEME: Beyaz Saray'dan Afrin açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, ABD’nin bunu "son derece olasılık dışı" olarak gördüğünü ifade etti.

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden AA muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin haberlerin farkında olduklarını belirten yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin’de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz.”

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