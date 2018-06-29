GÜNCELLEME - Beykoz'da yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski bir kundura fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipelerinin yangına müdahalesi sürüyor.

