GÜNCELLEME - Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne battı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında batan teknedeki 5 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları sırasında kayıp kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.
Kaybolan diğer kişiye ulaşılması için dalgıç polisler ve sivil ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, aramalar sonucunda kayıp kişinin cesedine ulaştı.
Hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Cemal Keskin olduğu belirlendi.
İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!
Diyanet'ten Adnan Oktar çıkışı: Kaosu kullanarak gençleri kandırdı
Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!
Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum