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GÜNCELLEME - Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayıp hastaneye götüren kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra hastaneye götüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gürgenyatak Mahallesi'nde Sırrı G. ile alkol aldığı arkadaşı Mesut O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sırrı G, bıçakla Mesut O'yu karın bölgesinden yaraladı.

Mesut O'yu daha sonra otomobille Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Sırrı G, polis tarafından gözaltına alındı.

Mesut O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama Canik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu Samsun

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