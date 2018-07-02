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GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:03 | Son Güncelleme

Bayırköy beldesinde çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, beldenin karşısında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahale etmeye başladı.

Arazinin dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorlanırken Bilecik, Bayırköy ve Vezirhan orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter de yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördü.

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Bilecik orman yangını

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