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GÜNCELLEME-Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21'i açığa alınan ve ihraç edilen emniyet mensubu olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı - VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 22 emniyet personelinin (açıkta/ihraç) yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bitlis merkezli Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanmıştır."

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Bitlis FETÖ/PDY operasyonu gözaltı

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