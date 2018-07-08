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GÜNCELLEME - Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

Ahlat ilçesinde dün kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un cesedi, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Şu anki görüntüde ölümle alakalı herhangi bir dış etken görünmüyor. Cinayet ve istismarla ilgili savcılığın yaptığı otopside hiçbir şey çıkmadı. Çocuk evinden bir kilometre ötede yüzükoyun ölü şekilde bulundu" VALİ VE AKRABA AÇIKLAMASI EKLENDİ

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı.

Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Sami Yusuf'un cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Marangoz'un yakınlarının, otopsinin ardından teslim aldıkları cenazeyi, defnetmek üzere Ahlat'ın Yuvadamı köyüne götürdüğü öğrenildi.

- "Çocuğun vücudunda bir çizik bile yok"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otopsi sonucuna göre her şeyin belli olacağını söyledi.

Şu anki görüntüde ölümle alakalı herhangi bir dış etken görünmediğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Cinayet ve istismarla ilgili savcılığın yaptığı otopside hiçbir şey çıkmadı. Çocuk evinden bir kilometre ötede yüzükoyun ölü şekilde bulundu. Bayıldı mı veya bir şey mi oldu, bu detaylar adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacaktır ama çocuğun vücudunda bir çizik bile yok. Detayları inceliyoruz."

Beraberindeki köylülerle olay yerine giden Marangoz'un amcasının oğlu Ramazan Marangoz, Sami Yusuf'un dün saat 09.30 sıralarında kaybolduğunu ifade etti.

Haberin gelmesi üzerine tüm köylülerin, jandarma ve AFAD ekipleriyle aramaya çıktığını anlatan Marangoz, şöyle konuştu:

"Dağ, taş ve arazi demeden aradık, bir türlü bulamadık. Bir ipucu bile bulamadık. Yusuf'un, en son köy camisinin civarlarında görüldüğü söylendi. Biz de hep Sütey Yaylası'na doğru aramaya başladık ama kendisini bulamadık, izine de rastlamadık. Arama çalışmalarında drone ve detektör köpekler de kullanıldı. Bir türlü izine rastlayamadık. En son jandarma ekipleri, köprü mevkisinden aramaya başladı ve derenin içinde Yusuf'un cansız bedenine ulaştı. Çocuğun üzerinde herhangi bir iz yoktu. Kaşının üzerinde sadece bir iz vardı. Üstü, kıyafetleri yırtık değildi, sadece üzeri ıslakmış. Ayakkabıları ayağından çıkmış."

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