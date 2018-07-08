GÜNCELLEME - Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

"Cinayet ve istismarla ilgili savcılığın yaptığı otopside hiçbir şey çıkmadı. Çocuk evinden bir kilometre ötede yüzükoyun ölü şekilde bulundu. Bayıldı mı veya bir şey mi oldu, bu detaylar adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacaktır ama çocuğun vücudunda bir çizik bile yok. Detayları inceliyoruz."

Beraberindeki köylülerle olay yerine giden Marangoz'un amcasının oğlu Ramazan Marangoz, Sami Yusuf'un dün saat 09.30 sıralarında kaybolduğunu ifade etti.

Haberin gelmesi üzerine tüm köylülerin, jandarma ve AFAD ekipleriyle aramaya çıktığını anlatan Marangoz, şöyle konuştu:

"Dağ, taş ve arazi demeden aradık, bir türlü bulamadık. Bir ipucu bile bulamadık. Yusuf'un, en son köy camisinin civarlarında görüldüğü söylendi. Biz de hep Sütey Yaylası'na doğru aramaya başladık ama kendisini bulamadık, izine de rastlamadık. Arama çalışmalarında drone ve detektör köpekler de kullanıldı. Bir türlü izine rastlayamadık. En son jandarma ekipleri, köprü mevkisinden aramaya başladı ve derenin içinde Yusuf'un cansız bedenine ulaştı. Çocuğun üzerinde herhangi bir iz yoktu. Kaşının üzerinde sadece bir iz vardı. Üstü, kıyafetleri yırtık değildi, sadece üzeri ıslakmış. Ayakkabıları ayağından çıkmış."

