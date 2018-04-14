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GÜNCELLEME - BMGK Rusya'nın talebi üzerine acil toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley : - ''ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular'' - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - ''Rusya, Suriye'ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazırdaki yıkıcı durumu daha da kötü bir hale getiriyor'' - Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre: - "BM Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini söyleyenlere şunu hatırlatayım, bu sözleşme suçluları korumak için tasarlanmadı" - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce: - "Uluslararası hukuk konusunda Rusya'dan ders alacak halim yok" FRANSA, İNGİLTERE VE ÇİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİLERİNİNİN AÇIKLAMALARI ve DETAYLAR EKLENDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye rejimi tekrar kimyasal silah kullanırsa ABD'nin vurmaya hazır olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.'' dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, İngiltere ve Fransa'nın alaycı bir şekilde Suriye'ye askeri müdahale kararı aldığını ifade ederek, ''Rusya, Suriye'ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazırdaki yıkıcı durumu daha da kötü bir hale getiriyor.'' dedi.

İngiltere ve Fransa'nın ABD'ye katılarak ''yasa dışı'' bir askeri operasyon düzenlediğini savunan Nebenzia, ABD ve müttefiklerinin BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarını "uluslararası ilişkilerde holiganlık'' olarak nitelendiren Nebenzia, ABD, İngiltere ve Fransa'ya gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

- ''BM Sözleşmesi suçları korumak için tasarlanmadı''

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde rejimin kimyasal silah kullandığı konusunda hiç şüphelerinin olmadığını belirtti.

Delattre, ''BM Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini söyleyenlere şunu hatırlatayım, bu sözleşme suçluları korumak için tasarlanmadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise İngiltere'nin, Suriye'deki kimyasal saldırıdan rejimin sorumlu olduğundan emin olduğunu belirtti.

Rejimin kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini ve Suriye'de krizin başından beri BMGK'nin 113 kez toplandığını dile getiren Pierce, ''Uluslararası hukuk konusunda Rusya'dan ders alacak halim yok.'' dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu da ülkesinin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu, egemen bir devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını savunduklarını ve tek taraflı eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve BM Sözleşmesi'ne ters düştüğünü söyledi.

BMGK'nin geçici üyelerinden Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise Rusya'nın ''uluslararası hukukun ihlal edildiği'' açıklamalarına destek verdi.

Soliz, BMGK'nin üç daimi üyesinin, Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla ''BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini'', bunun konsey için ''karanlık bir gün'' olduğunu kaydetti.

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BMGK Suriye

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