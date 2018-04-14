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GÜNCELLEME -BMGK'de Rusya'nın tasarısı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

Rusya'nın, BMGK'den ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı kabul edilmedi - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: -''Maalesef Cenevre sürecine de darbe yapıldı'' -''Umarım öfkeler soğur ve sonra yıkılanları adım adım inşa ederiz'' RUSYA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Umarım öfkeler soğur ve sonra yıkılanları adım adım inşa ederiz.'' dedi.

Nebenzia, dünkü saldırılarda Rus askerlerinin zarar görüp görmediğine ilişkin ise ''hayır'' yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Soçi'nin başarısız olduğu ve Cenevre'deki barış görüşmelerine dönülmesi gerektiği açıklamasına ilişkin soruya Nebenzia, "Soçi başarısız olmadı ama maalesef Cenevre sürecine de darbe yapıldı.'' ifadelerini kullandı.

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