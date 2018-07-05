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GÜNCELLEME - Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Yangında 3 hektarlık maki ve kısmen genç orman alanı zarar gördü" YANGINDA SON DURUM VE VALİ RÖPORTAJI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslattı.

Yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağbelen mevkisinde çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını, iki helikopter, 3 uçak ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını kaydeden Civelek, "Yangında 3 hektarlık maki ve kısmen genç orman alanı zarar gördü. Bölgede olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz de bölgede kontrol ve tedbir amaçlı bekliyor." dedi.

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bodrum Muğla Valisi Esengül Civelek orman yangın

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