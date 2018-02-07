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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:51 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Bolu 2. Komando Tugayının "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu merkezli 10 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığının "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen öğretmen tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan Recep Kahraman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bolu 2. Komando Tugayının "mahrem imamı" olduğu düşünülen ve ihraç edilen eski öğretmen Kahraman, sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kahraman tutuklandı.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün askeri yapılanmasının mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen görevinden ihraç edilmiş bir öğretmenin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada 12'si muvazzaf olmak üzere Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu değerlendirilen ve daha önce görevinden ihraç edilen 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden albay İbrahim Engin Yeniköy, üsteğmenler Erdal Kara ve Selçuk Koç tutuklanmış, O.D, M.A, F.C, E.Ö, S.K, S.B, E.G, S.K, E.H, R.A. ve S.K ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem askeri yapılanması Bolu FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas

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