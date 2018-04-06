GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay’da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf binbaşı S.B, üsteğmenler G.K, S.K. ve M.İ, astsubay B.A. ile emekli astsubay İ.E. adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişiden üsteğmenler Gökhan Kara ve Mustafa İşmen tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen muvazzaf binbaşı S.B. ve üsteğmen S.K, astsubay B.A. ile emekli astsubay İ.E, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.