GÜNCELLEME - Bolu'da 4,7 büyüklüğünde deprem

BOLU (AA) - Bolu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.16'da merkez üssü Bolu olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,2 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gece saat 00.16 itibarıyla Bolu il merkeze bağlı Yeşilçele köyünde 4,7 şiddetinde deprem yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem özellikle il merkezi ve köyler ile yakın ilçelerde hissedildi. Şu anda ekiplerimiz sahada. Emniyetimiz, jandarmamız ve AFAD ekiplerimiz herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını tespit çalışması yapıyorlar. Şu ana kadar gerek 112 Acil'e gerekse jandarma ve emniyetimize ve AFAD'a herhangi olumsuz bir durum intikal etmedi."

- Artçı depremler

Depremin ardından artçı depremlerin meydana geldiğini ifade eden Vali Baruş, "Şu an itibarıyla şiddeti 1,5 ila 3,5 olan 7 artçı deprem meydana geldi. Bu sarsıntılarda da herhangi olumsuz bir durum oluşmadı. Vatandaşlarımız şu anda açık alanlarda. Bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah herhangi bir hasar olmadan, can kaybı ve yaralı olmadan bu sarsıntıyı ve depremi atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.